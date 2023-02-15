– Думаю, что сейчас Кокорину лучше остаться в европейском футболе, он еще не сказал там своего слова. Наверное, возвращаться в Россию пока рано, так как он еще может поиграть в Европе. Но РПЛ – тоже отличная возможность для него в будущем. Уверен, Кокорин будет востребован в клубах чемпионата России еще долгое время, – приводит слова Кураньи "РБ Спорт".
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в этом сезоне успешно играет в чемпионате Кипра. В 31 год он демонстрирует вторую результативность в турнире. В 18-ти матчах он занес себе в актив 8 мячей и раздал 4 голевые передачи. Руководство и тренерский штаб "Ариса" хотят сохранить игрока в составе по окончании сезона, однако права на него принадлежат итальянской "Фиорентине". Контракт Кокорина с "фиалками" действует до лета 2024 года.
Кураньи: Кокорину рано возвращаться в РПЛ, он еще не сказал своего слова в европейском футболе
Экс-нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи порекомендовал форварду кипрского "Ариса" отложить возвращение в РПЛ.
Фото: ФК "Арис"