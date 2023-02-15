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Мелкадзе: в "Спартаке" не получилось. У меня Мелкадзе фамилия, а не Мбаппе

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Воспитанник "Спартака" Георгий Мелкадзе высказался о своем выступлении за московский клуб.
Фото: ФК "Сочи"
- Да, наверное, отболело. По большому счету, у меня в "Спартаке" не получилось. Бывает. У меня Мелкадзе фамилия, а не Мбаппе, - приводит комментарий Мелкадзе "Матч ТВ".

Российский форвард Георгий Мелкадзе является воспитанником академии "Спартака". За молодежную команду красно-белых россиянин сыграл 14 встреч, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Далее Георгий выступал за вторую команду столичного коллектива. В ней форвард отличился 21 раз и отметился 10 ассистами в 70 матчах. За основную команду "Спартак" Мелкадзе принял участие в 26 играх, в которых не набрал ни одного результативного действия. Зимой 2022 года россиянин окончательно покинул московскую команду и перебрался в "Сочи".


Сочи Мелкадзе Спартак
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