- Да, наверное, отболело. По большому счету, у меня в "Спартаке" не получилось. Бывает. У меня Мелкадзе фамилия, а не Мбаппе, - приводит комментарий Мелкадзе "Матч ТВ".
Российский форвард Георгий Мелкадзе является воспитанником академии "Спартака". За молодежную команду красно-белых россиянин сыграл 14 встреч, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Далее Георгий выступал за вторую команду столичного коллектива. В ней форвард отличился 21 раз и отметился 10 ассистами в 70 матчах. За основную команду "Спартак" Мелкадзе принял участие в 26 играх, в которых не набрал ни одного результативного действия. Зимой 2022 года россиянин окончательно покинул московскую команду и перебрался в "Сочи".
Мелкадзе: в "Спартаке" не получилось. У меня Мелкадзе фамилия, а не Мбаппе
Воспитанник "Спартака" Георгий Мелкадзе высказался о своем выступлении за московский клуб.
Фото: ФК "Сочи"