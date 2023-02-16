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Каманцев: убежден, что наши судьи лучше, чем наши игроки

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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сравнил российских арбитров и российских футболистов.
Фото: УЕФА
- Я убежден, что наши судьи лучше, чем наши игроки. У нас не так много топовых российских футболистов. А наша судейская система дала таких арбитров, как Карасев, Безбородов, и так далее. Наша футбольная система такими результатами похвастаться не может. Да, с появлением ЮФЛ и развитием академий, наверное, будет прорыв. Но если говорить про прошлое - много ли вы назовете наших топовых футболистов, играющих в Европе? При этом ресурсы потрачены колоссальные, - цитирует Каманцева Sport24.

В настоящее время в европейских чемпионатах, входящих в топ-5, выступает два российских игрока - 26-летний атакующий полузащитник выступающего во французской Лиге "Монако" Александр Головин и 27-летний атакующий полузащитник "Торино" из итальянской Серии А Алексей Миранчук.

Среди российских арбитров наиболее высокую репутацию за рубежом имеет 43-летний Сергей Карасев, который работал на Чемпионате мира-2018 и Чемпионате Европы-2020, судил матчи плей-офф Лиги чемпионов, полуфинал Лиги наций и матч за Суперкубок УЕФА. После февраля 2022 года, в котором УЕФА принял решение об отстранении от международных соревнований всех российских клубов и сборных, отечественные рефери также перестали получать назначения на матчи европейских турниров.


РФС Карасев Безбородов Каманцев
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