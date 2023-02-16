- Мое будущее? Пока ничего не ясно, поиск клуба продолжается. Сейчас продолжаю заниматься индивидуально с тренером, поддерживаю форму, - приводит комментарий Камышева "РБ Спорт".
25-летний россиянин Илья Камышев, играющий на позиции опорного хавбека, защищал цвета "Химок" с 2020 года. Всего в РПЛ футболист провел 28 встреч, в которых отметился 2 результативными пасами и 5 желтыми карточками. В текущем сезоне воспитанник школы "Чертаново" поучаствовал в 10 играх за подмосковный коллектив и оформил 1 ассист. Этой зимой Павел попал в список 11 футболистов, с которыми руководство химчан приняло решение расстаться.
Бывший игрок "Химок" Камышев: мое будущее? Поиск клуба продолжается
Российский футболист, выступавший за "Химки", Илья Камышев высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Химки"