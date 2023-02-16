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Канчельскис: переход Дзюбы в "Локомотив" – главное событие трансферного окна в России

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис назвал главный трансфер зимы в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
– Переход Дзюбы в "Локомотив" – главное событие трансферного окна в России. Думаю, он способен реанимировать свою карьеру. В ближайших матчах Артем будет очень заряжен. Сначала игра против "Спартака", а потом "Ростов" Карпина. Красно-белым Артем забивает регулярно, поэтому велика вероятность, что так и произойдет. Ему хочется проявить себя как можно скорее и снова всем доказать, что они ошиблись на счет него, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Спустя более четырех месяцев отсутствия игровой практики Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" до конца текущего сезона. 34-летний ветеран уже провел два товарищеских матча за "железнодорожников" на сборе в ОАЭ. Оба они завершились победами команды Михаила Галактионова. Новичок московского клуба дважды выходил в стартовом составе, но ничем не запомнился. В последней встрече появившийся вместо него на поле после перерыва Иван Игнатьев оформил дубль.


Локомотив Дзюба Канчельскис
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