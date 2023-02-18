"Когда появился вариант с Дзюбой, я сразу думал, что его брали помочь на определенный срок. Не знаю, что должно произойти, чтобы он остался. Это не сходится с курсом на омоложение. Пришли люди, которые декларируют, что хотят брать молодых, а тут Дзюба и Смольников, которым 68 лет на двоих", - приводит слова Генича "СЭ".
Напомним, "Локомотив" в начале февраля объявил о подписании Артема Дзюбы и Игоря Смольникова. Оба игрока, которым в этом году исполняется 35 лет, заключили с "железнодорожниками" контракты до конца сезона.
"Локомотив" ушел на зимний перерыв на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-зеленых 13 набранных очков в первой части сезона. Отрыв от "Химок", идущих в зоне вылета, составляет одно очко.
Генич: в "Локо" декларируют, что хотят брать молодых, а Дзюбе и Смольникову на двоих 68 лет
Комментатор Константин Генич оценил переходы Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"