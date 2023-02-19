- По большому счету, нашу страну лишили спортивных соревнований, в частности, футбольных. Мировые и европейские спортивные функционеры должны компенсировать нам то, что наши клубы потеряли, со всех точек зрения - с финансовых, с репутационных. Я бы, честно говоря, предпочел разговаривать жестко, потому что разговор с уступками с нашей стороны они не понимают. На основании своих желаний и каких-то своих мнений они просто спортивную часть страны вычеркнули из мирового спорта, в частности, европейского, - передает слова Филимонов ТАСС.
В конце февраля 2022 года решениями руководства УЕФА и ФИФА все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований под эгидами этих организаций, это решение было вызвано неспортивными политическими причинами. Это отстранение продолжается до сих пор, в результате чего сборная России не была сыграла в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 и пропустила очередной розыгрыш Лиги наций, а также не была допущена к жеребьевке отборочного турнира к Чемпионату Европы-2024, в то время как клубы РПЛ полностью пропустили текущий еврокубковый сезон, а московский "Спартак" не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы прошлого розыгрыша.
Филимонов: мировые спортивные функционеры должны компенсировать нам то, что наши клубы потеряли из-за отстранения
Экс-голкипер "Спартака" и сборной России Александр Филимонов высказался об ответственности ФИФА и УЕФА за ущерб, причиненный российскому футболу отстранением от международных соревнований.
Фото: AFP