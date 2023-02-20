- Громких слов говорить не хочется. Но наверное то, что мы движемся в нужном направлении - это многие заметили и это не может не радовать. А раз мы так делаем и все получается, значит, все правильно, - приводит мнение Джикии "Российская газета".
"Спартак" после 17 сыгранных туров осенней части сезона РПЛ расположился на 2-й строчке турнирной таблицы. Московский коллектив, куда летом 2022 года пришел испанский наставник Гильермо Абаскаль, отстает от лидера нынешнего розыгрыша российского первенства "Зенита" на 6 баллов. В Кубке России москвичи уверенно выиграли свою группу с "Зенитом", "Крыльями Советов" и "Факелом", победив в 4 матчах из 6 и вышли в плей-офф Пути РПЛ турнира, где в первом раунде сыграют против "Локомотива". Нынешний сезон для "Спартака" является лучшим по набранным очкам со времен чемпионского сезона с Массимо Каррерой.
Джикия: с Абаскалем "Спартак" движется в нужном направлении
Российский защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу прогресса клуба с испанским наставником Гильермо Абаскалем.
Фото: Global Look Press