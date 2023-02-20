Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
2 - 2 2 2
КремонезеЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Гендиректор "Химок": не будем подписывать Гогуа. Наша зимняя кампания завершена

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев высказался по поводу трансферной кампании клуба.
Фото: ФК "Химки"
- Мы решили, что не будем подписывать защитника Седрика Гогуа. Наша зимняя кампания завершена? Да, можно сказать и так, - приводит комментарий Оленева "СЭ".

"Химки" в это зимнее дозаявочное окно провели очень активную кампанию по приобретению новых футболистов. Клуб пописал контракты с 10 новичками. Ранее также подмосковный коллектив покинуло 11 футболистов, в том числе российский хавбек Денис Глушаков. Также на просмотре в команде был ивуарийский защитник Седрик Гогуа.

"Химки" после 17 сыгранных туров располагаются на 15-й строчке в таблице. Свою первую игру после возобновления российского футбольного сезона команда Спартака Гогниева проведет против "Факела" в рамках 18 тура РПЛ.


Химки Гогуа
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Валенсия" проиграла "Хетафе" и опустилась на 19-е место в таблице Ла Лиги
Ассист Миранчука не помог "Торино" обыграть аутсайдера Серии А "Кремонезе"
Миранчук сделал ассист в матче Серии А против "Кремонезе" 1
Calciomercatoweb: "Рома" хочет получить за Абрахама 80 млн евро
Официально: футболист сборной Перу Йорди Рейна – игрок "Торпедо" 1
20 февраля
Анчелотти: Винисиус очень хорош – как Мбаппе и Холанд
Судья Бобровский: казалось, что в РПЛ работать будет легче, но здесь совершенно другая реакция на ошибки
"РБ Спорт": форвард сборной Перу Йорди Рейна подпишет контракт с "Торпедо"
Гендиректор "Химок": не будем подписывать Гогуа. Наша зимняя кампания завершена 2
Fichajes: "Реал" заинтересован в приобретении защитника "Тоттенхэма" Ромеро
Смородская: будем надеяться, что Дзюба забьет хотя бы один гол "Спартаку" 3
Баженов - о матче "Локомотива" и "Спартака": хочется, чтобы погода сжалилась, и футболисты сыграли в комфортных условиях эксклюзив
Миранчук выйдет в стартовом составе "Торино" на матч против "Кремонезе"
Промес провел тренировочное занятие в общей группе "Спартака" 5
Игрок "Ахмата" Бериша: никто не может составить конкуренцию "Зениту". Плохо, что они выиграли четыре титула подряд