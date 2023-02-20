- Мы решили, что не будем подписывать защитника Седрика Гогуа. Наша зимняя кампания завершена? Да, можно сказать и так, - приводит комментарий Оленева "СЭ".
"Химки" в это зимнее дозаявочное окно провели очень активную кампанию по приобретению новых футболистов. Клуб пописал контракты с 10 новичками. Ранее также подмосковный коллектив покинуло 11 футболистов, в том числе российский хавбек Денис Глушаков. Также на просмотре в команде был ивуарийский защитник Седрик Гогуа.
"Химки" после 17 сыгранных туров располагаются на 15-й строчке в таблице. Свою первую игру после возобновления российского футбольного сезона команда Спартака Гогниева проведет против "Факела" в рамках 18 тура РПЛ.
Гендиректор "Химок": не будем подписывать Гогуа. Наша зимняя кампания завершена
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев высказался по поводу трансферной кампании клуба.
Фото: ФК "Химки"