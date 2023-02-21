- Очень интересный матч будет для "Локомотива". Дебют Дзюбы покажет перспективы команды на остаток сезона. Если, конечно, Артем попадет в стартовый состав. Его могут не допустить до первой игры из-за недостаточной формы. Сам матч должен быть атакующим и быстрым. "Спартак" явный фаворит, у них хорошее усиление произошло в перерыве, хорошо подготовились на предсезонке, поэтому спартаковцы побегут в атаку. Сложно предвидеть счет в такой игре, но голы точно будут. Это должен быть результативный матч, - передает слова Тарханова Sport24.
22 февраля московские "Локомотив" и "Спартак" должны сыграть первый матч 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, встреча на столичной РЖД "Арене" назначена на 20:00 МСК. Состав "железнодорожников" в конце межсезонья пополнил 34-летний экс-нападающий "Спартака", "Зенита" и сборной России, воспитанник красно-белых Артем Дзюба. Игра может не состояться из-за погодных условий в случае, если температура в Москве вечером опустится ниже 15 градусов мороза, в этом случае матч пройдет в резервную дату - один из дней с 7 по 9 марта.
Тарханов: дебют Дзюбы покажет перспективы "Локомотива" на остаток сезона, "Спартак" побежит в атаку
Экс-тренер "Спартака" Александр Тарханов дал прогноз на первый четвертьфинальный матч красно-белых в верхней сетке Кубка России против "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"