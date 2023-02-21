- Не знаю, кому была выгодна дезинформация про переход сына в "Галатасарай". Думаю, сейчас нет смысла это обсуждать, вопрос закрыт, - передает слова Норайра Захаряна "РБ Спорт".
В течение последних нескольких дней в турецких СМИ активно муссировалась тема якобы предстоящего трансфера 19-летнего атакующего полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в стамбульский "Галатасарай". 21 февраля эта информация была однозначно опровергнута как близкими Захаряна, так и самим футболистом.
«Динамо», «Галатасарай» и Захарян: трансфер-сказка из турецких СМИ. Всё, что известно на данный момент
Отец Захаряна: не знаю, кому была выгодна дезинформация про переход Арсена в "Галатасарай"
Отец полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна Норайр Захарян прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в турецкий "Галатасарай".
Фото: ФК "Динамо"