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Клаудиньо: если я и покину "Зенит", то только в открытую дверь, никакого бегства с моей стороны не будет

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Бразильский футболист "Зенита" Клаудиньо высказался по поводу возможного ухода из клуба.
Фото: РИА Новости
- Если "Зенит" получит предложение, которое устроит клуб и меня, мы сядем за стол переговоров. Обещаю, что если это и произойдёт, то только в открытую, никакого бегства через заднюю дверь с моей стороны не будет! , - приводит комментарий Клаудиньо Bobsoccer.

"Зенит" приобрел права на 26-летнего бразильца Клаудиньо, играющего на позиции атакующего хавбека, летом 2021 года. С того момента олимпийский чемпион в составе своей национальной сборной принял участие в 37 играх РПЛ. В активе футболиста 11 голов и 11 результативных пасов. Также на счету Клаудиньо 2 гола в 8 матчах ЛЧ и Лиги Европы. В своей первый же сезон бразилец сумел вместе с петербуржским коллективом завоевать золотые медали российского первенства. В текущем сезоне зенитовец набрал 3+8 по системе гол плюс пас в 19 встречах за петербуржцев. Сообщалось, что Клаудиньо в ближайшее время получит российский паспорт.


Зенит Клаудиньо
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