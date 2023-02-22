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Глава совета директоров "Торпедо" – об отставке Геркуса: причина – соглашение сторон

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И.о. главы совета директоров "Торпедо" Анатолий Ходоровский отказался давать обстоятельные комментарии по поводу ухода Ильи Геркуса с должности президента клуба.
Фото: ФК "Торпедо"
– Все, что мы и Илья Леонидович хотели сказать, было опубликовано на сайте. Больше никаких комментариев на эту тему добавить не могу. Причины? Причина – соглашение сторон. Больше ничего сказать не могу, – цитирует Ходоровского "РБ Спорт".

22 февраля пресс-служба столичного "Торпедо" объявила о том, что действующий руководитель клуба Илья Геркус с 1 марта сложит свои полномочия. 50-летний менеджер работал в должности с 18 августа. Пост президента черно-белых займет Ярослав Савин.

"Торпедо" – безоговорочный аутсайдер чемпионата России. Команда Андрея Талалаева занимает нижнюю строчку в таблице РПЛ, набрав в 17-ти турах всего шесть очков и одержав всего одну победу.


Торпедо Геркус
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