"Мечта о Европе остаётся. Если будет достойное предложение и вариант, который устроит всех, — будем общаться. Контракт у Димы истекает летом 2024 года. Пока "Локо" не начинал разговоры о новом соглашении", - цитирует Банатина "Чемпионат".
Напомним, в зимнее трансферное окно Дмитрий Баринов мог стать игроком "Бешикташа". Турецкий клуб сделал официальное предложение, но "Локомотив" отклонил оффер.
В нынешнем сезоне Дмитрий Баринов провел 21 матч в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро. В сентябре этого года полузащитнику исполняется 27 лет.
Агент Баринова: мечта о Европе остается
Агент Павел Банатин, представляющий интересы Дмитрия Баринова, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"