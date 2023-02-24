- Я как пришёл в команду, сразу отметил, что тут очень крутые болельщики. И сегодня это подтвердилось. Когда я здесь играл ранее, я это видел, чувствовал. – приводит слова Зуева Metaratings.
26-летний российский нападающий Александр Зуев пополнил состав "Крыльев Советов" в феврале 2023 года. Нынешний сезон футболист начинал в "Химках". За подмосковный коллектив игрок 16 встреч во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Вчера Зуев провел свой первый поединок за команду Игоря Осинькина против "Динамо" (2:1) в Кубке России. Александр вышел на замену и сумел свои точным ударом принести самарцам победу. Отметим, что ранее воспитанник "Спартака" уже выступал за самарский коллектив в 2017 году.
Зуев: я как пришёл в "Крылья Советов", сразу отметил, что тут очень крутые болельщики
Российский футболист "Крыльев Советов" Александр Зуев высказался о самарских болельщиках.
Фото: ПФК "Крылья Советов"