- Чемпионат сезона-22/23 гораздо интереснее, чем в предыдущие годы. Он куда более динамичный, чем другие чемпионаты. Может, в прошлые годы в чемпионате были техничные и мастеровитые ребята, но здесь играют с большей отдачей - динамика выше. Команда Карпина симпатично играет. У них много молодых ребят, и все они только добавляют. Несмотря на то, что "Крылья Советов" не борются за верхние места, они достаточно интересно играют. И "Спартак" стал лучше играть. Если взять "Оренбург", на выезде у них есть проблемы, но дома они показывают хороший уровень, - передает слова Гаджиева Sport24.
Текущий розыгрыш Российской премьер-лиги находится на зимней паузе, матчи национального чемпионата возобновятся с 3 марта. В осенней части сезона было сыграно 17 полных туров, по итогам которых в турнирной таблице лидирует действующий чемпион петербургский "Зенит", набравший 42 очка. В тройку лидеров входят московский "Спартак" с 36 очками и возглавляемый главным тренером Валерием Карпиным "Ростов", который набрал 35 очков. Пятерку лучших дополняют столичные "Динамо" и ЦСКА (по 29 очков). "Оренбург" с 25 набранными очками занимает по итогам осени седьмое место, самарские "Крылья Советов" завоевали 20 очков и находятся на 11 позиции.
Гаджиев: чемпионат этого сезона гораздо интереснее, чем в предыдущие годы, более динамичный
Экс-главный тренер "Анжи" и "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев высказался о текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: РПЛ