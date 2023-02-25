- Нужно ли "Спартаку" запустить процесс оформления российского паспорта для Промеса? Если Квинси этого захочет, то да, это стоило бы сделать, - передает слова Шмарова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ ряду лиц, в число которых вошли 25-летний бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Малком и его соотечественник, 26-летний хавбек Клаудиньо. Малком выступает за петербуржцев с августа 2019 года, Клаудиньо приехал в Россию двумя годами позже.
Шмаров: если Промес захочет запустить оформление паспорта России, "Спартаку" стоило бы это сделать
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров ответил на вопрос о желательности получения российского гражданства голлансдким нападающим красно-белых Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"