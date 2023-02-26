- Я считаю, что получившие российское гражданство бразильские футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо, конечно же, вполне смогут усилить нашу сборную. Это хорошая новость. И в сегодняшней непростой политической ситуации в мире нам надо ценить тех иностранцев, которые принимают гражданство России. Они молодцы.
Указ о предоставлении российского гражданства Малкому и Клаудиньо на этой неделе подписал президент России Владимир Путин. Малком выступает за "Зенит" с 2019 года, Клаудиньо же присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году. Оба игрока становились чемпионами России в составе клуба из Санкт-Петербурга и выигрывали золото Олимпийских Игр в 2021 год в качестве игроков сборной Бразилии. За российскую национальную команду футболисты смогут выступать не ранее 2024 года в случае Малкома и 2026 года в случае Клаудиньо.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Карякин: Малком и Клаудиньо усилят сборную России. Они молодцы
Известный российский шахматист Сергей Карякин поддержал решение бразильских футболистов "Зенита" Малкома и Клаудиньо получить гражданство России.
ФК "Зенит"