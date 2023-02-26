"Конечно, было приятно начать с победы в первой игре, учитывая, что в Кубке теперь две игры: на выезде и дома. Думаю, это может сыграть свою роль. Будем стараться играть во втором матче также на победу и пройти дальше", — приводит слова Литвинова Sport24.
Напомним, в первом матче между "Локомотивом" и "Спартаком", который проходил на домашнем стадионе железнодорожников, победу со счётом 1:0 одержали подопечные Гильермо Абаскаля. Единственный забитый мяч на свой счет записал полузащитник красно-белых Данил Пруцев. Ответная встреча пройдет уже завтра, 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Вылетевшая команда отправится в розыгрыш Пути регионов, победитель выйдет в полуфинал сетки РПЛ.
Литвинов - об ответном матче с "Локомотивом": "Спартак" будет стараться играть на победу и пройти дальше
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов заявил, что красно-белые настроены играть на победу в ответной встрече с "Локомотивом" в Кубке России.
ФК "Локомотив"