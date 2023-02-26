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Гендиректор "Бешикташа": решение по покупке Баринова у "Локомотива" примем летом

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Генеральный директор турецкого "Бешикташа" Джейхун Казанчи заявил, что в клубе летом примут решение о возможной покупке полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
РИА Новости
- Мы посмотрим, будем ли делать новое предложение по Баринову. Сейчас не тот момент, чтобы говорить про это. Летом примем решение.

Напомним, 26-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, оцениваемый авторитетный интернет-порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро, мог перейти в "Бешикташ" уже в зимнее трансферное окно. Турецкий клуб направлял железнодорожникам официальное предложение по переходу футболиста сборной России, однако получил отказ из-за того, что руководство красно-зеленых посчитало предложенную сумму недостаточной платой за Баринова. По слухам, "Бешикташ" предлагал "Локомотиву" за их воспитанника около 4-5 миллионов евро.

Источник: Sport24


Локомотив Бешикташ Баринов
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