- Мы посмотрим, будем ли делать новое предложение по Баринову. Сейчас не тот момент, чтобы говорить про это. Летом примем решение.
Напомним, 26-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, оцениваемый авторитетный интернет-порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро, мог перейти в "Бешикташ" уже в зимнее трансферное окно. Турецкий клуб направлял железнодорожникам официальное предложение по переходу футболиста сборной России, однако получил отказ из-за того, что руководство красно-зеленых посчитало предложенную сумму недостаточной платой за Баринова. По слухам, "Бешикташ" предлагал "Локомотиву" за их воспитанника около 4-5 миллионов евро.
Источник: Sport24
Гендиректор "Бешикташа": решение по покупке Баринова у "Локомотива" примем летом
Генеральный директор турецкого "Бешикташа" Джейхун Казанчи заявил, что в клубе летом примут решение о возможной покупке полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
РИА Новости