"Конечно, ЦСКА может выиграть Кубок России. Все, кто вышел в плей-офф, ощущают, что могут претендовать на трофей. Как я уже говорил, после первого матча 1/4 финала у нас есть преимущество и отличные шансы пройти дальше. Будем стараться побеждать в каждой игре", — приводит слова Гаича "РБ Спорт".
Напомним, ЦСКА попал в сетку Пути РПЛ, где в четвертьфинале встретился с "Краснодаром". В первом матче данной стадии, который проходил в Москве, на стадионе ЦСКА, армейцы разгромили соперника 3:0 благодаря голам защитника Мойзеса и нападающих Федора Чалова и Антона Заболотного. Ответная встреча между соперниками пройдет 28 февраля в Краснодаре. Победитель по итогам двух матчей отправится в полуфинал Пути РПЛ, проигравший же сыграет в четвертьфинале Пути регионов.
Гаич: ЦСКА может выиграть Кубок России, у нас отличные шансы
Защитник московского ЦСКА Милан Гаич заявил, что армейцам по силам выиграть Кубок России в текущем сезоне.
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