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Газзаев: я считал, что Жо станет звездой мирового уровня. У него не было слабых мест

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о решении экс-форварда "армейцев" Жо завершить игровую карьеру.
Фото: Getty Images
"Считал, что Жо станет звездой мирового уровня. Но свой потенциал он не использовал на все сто процентов. Не знаю, что ему помешало. Я пригласил его в ЦСКА в 18 лет, он произвел фурор, забил 44 мяча и уехал через два года в "Манчестер Сити". Почему он дальше не рос - не знаю. Он оставил у меня только хорошие впечатления, у него не было слабых мест", - цитирует Газзаева "СЭ".

Ранее сегодня стало известно, что бывший игрок ЦСКА Жо завершил футбольную карьеру в возрасте 35 лет.

Бразильский нападающий Жо выступал за "армейцев" с декабря 2005 по 2008 год. За это время он провел за московскую команду 77 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. В составе ЦСКА он становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России. В 2008 году Жо перебрался в "Манчестер Сити". Сумма сделки составила 18 млн фунтов стерлингов, что стало на тот момент трансферным рекордом для манчестерского клуба. Последней командой бразильца был "Аль-Джабалайн" из Саудовской Аравии.


Газзаев
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