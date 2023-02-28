- У "Пари НН" два матча подряд в Петербурге — вслед за кубковой со "Звездой" в субботу играть на "Газпром Арене" с "Зенитом" в чемпионате? Один матч уже отыграли. Надеюсь, и следующий будет удачным, — приводит комментарий Глушакова "Матч ТВ".
Российский центральный хавбек Денис Глушаков вчера провел свой дебютный поединок за "Пари НН", выйдя за замену в кубковом матче против петербуржской "Звезды" (2:0), которую тренирует его бывший одноклубник Дмитрий Комбаров. Нижегородский коллектив прошел в следующий раунд Пути регионов турнира. Первую встречу в рамках весенней части РПЛ нижегородцы сыграют с действующим чемпионом "Зенитом". Помимо Глушакова, этот матч станет дебютным в российском первенстве для наставника команды Артема Горлова. Матч первого круга между "Пари НН" и "Зенитом" в Нижнем Новгороде завершился разгромной победой гостей. Команда Сергея Семака отправила в ворота своего соперника 3 безответных мяча. Команды встретятся друг с другом 4 марта в Санкт-Петербурге.
Глушаков – о матче с "Зенитом": одну игру в Петербурге "Пари НН" уже отыграл. Надеюсь, и следующая будет удачной
Новичок "Пари НН" Денис Глушаков поделился мыслями по поводу предстоящего матча с "Зенитом" в рамках 18-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"