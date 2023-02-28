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Лахтер: Абаскаль приехал не пересидеть до следующей команды, а сделать себе имя в России

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Агент Деннис Лахтер оценил работу Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Абаскаль — молодой босяк, который нигде себя не зарекомендовал. Но он пришел в "Спартак" и отмел на второй план все нездоровые вещи, включая геополитический интеграции. Гильермо приехал не пересидеть до следующей команды, а сделать себе в России имя, и пока у него это получается", - цитирует Лахтера "РБ Спорт".

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом прошлого года. Под его руководством красно-белые провели 26 матчей во всех турнирах, в которых одержали 17 побед, трижды сыграли вничью и шесть раз уступили.

После 17 туров "Спартак" занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на шесть очков. В понедельник, 27 февраля, москвичи обыграли "Локомотив" (4:2) и по итогам двухматчевого противостояния вышли в полуфинал Кубка России.


Абаскаль Лахтер Спартак
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