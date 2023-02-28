"Абаскаль — молодой босяк, который нигде себя не зарекомендовал. Но он пришел в "Спартак" и отмел на второй план все нездоровые вещи, включая геополитический интеграции. Гильермо приехал не пересидеть до следующей команды, а сделать себе в России имя, и пока у него это получается", - цитирует Лахтера "РБ Спорт".
Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом прошлого года. Под его руководством красно-белые провели 26 матчей во всех турнирах, в которых одержали 17 побед, трижды сыграли вничью и шесть раз уступили.
После 17 туров "Спартак" занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на шесть очков. В понедельник, 27 февраля, москвичи обыграли "Локомотив" (4:2) и по итогам двухматчевого противостояния вышли в полуфинал Кубка России.
Лахтер: Абаскаль приехал не пересидеть до следующей команды, а сделать себе имя в России
Агент Деннис Лахтер оценил работу Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"