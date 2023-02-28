"Кстати, на двоих россиян в "Зените" стало больше. Их право. Но если они будут выступать за сборную России — она для меня потеряет всяческий интерес. РФС говорит о развитии детского футбола, а получается все по-другому", - приводит слова Лахиялова Sport24.
На прошлой неделе стало известно, что президент РФ Владимир Путин выпустил указ о предоставлении российского гражданства для Малкома и Клаудиньо. Малком выступает за сине-бело-голубых с лета 2019 года. Ранее 25-летний форвард выступал за "Барселону", "Бордо" и "Коринтианс". Клаудиньо присоединился к команде Сергея Семака годом позже. До этого полузащитник играл в Бразилии за "РБ Брагантино" и "Понте Прету".
Лахиялов: если Клаудиньо и Малком будут выступать за сборную России, она потеряет для меня всяческий интерес
Бывший форвард "Анжи" Шамиль Лахиялов высказался против приглашения Клаудиньо и Малкома в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"