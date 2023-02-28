"У меня нет никаких сомнений по его будущему, и не важно, это будет "Локомотив" или нет. Конечно, у него приоритет уехать в Европу. Летом 2024 года он станет свободным агентом и все будет хорошо. Наверное, отработает контракт и уедет. Я думаю, мы предложение получим", - приводит слова Шпинева Metaratings.
В текущем сезоне Антон Миранчук провел за "Локомотив" 21 матч в РПЛ и Кубке России, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. В понедельник, 27 февраля, Миранчук оформил дубль в ворота "Спартака" в матче четвертьфинала Кубка России (2:4). Срок его контракта с "Локомотивом" рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона в 5 млн евро.
Агент Миранчука: Антон отработает контракт с "Локомотивом" и уедет в Европу
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука, рассказал, что его клиент планирует перебраться в Европу.
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