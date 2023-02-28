- Я посмотрела повторы моментов вчерашнего матча. Мне кажется, что судья Сергей Иванов напортачил во многих эпизодах матча. Ну очень много напортачил! – приводит мнение Смородской Sport24.
На ответный кубковый поединок между "Спартаком" и "Локомотивом" (4:2) был выбран 38-летний рефери из Ростова Сергей Иванов. По итогам встречи у представителей "железнодорожников" возникли вопросы к работе ростовчанина. В частности, по двум эпизодам. Сначала на 42-й минуте игры Иванов, по мнению красно-зеленых, не назначил пенальти в пользу "Локомотива" за фол Хлусевича на Миранчуке, а затем на 56-й минуте Сергей засчитал второй гол "Спартака" после неоднозначной борьбы Игнатова и Тикнизяна у линии штрафной площади. В стане "железнодорожников" считают, что Михаил отобрал мяч у Тикнизяна с фолом. Сегодня в "Локомотиве" сообщили о том, что приняли решение обратиться в ЭСК.
Смородская – о судействе матча "Спартак"-"Локомотив": Иванов напортачил во многих эпизодах встречи
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мыслями по поводу судейства кубковой встречи Спартака и "железнодорожников" (4:2).
Фото: ТАСС