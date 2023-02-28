"Сейчас у "Ростова" никаких задач на оставшуюся часть сезона нет. Они в тройке, но им будет тяжеловато удержаться. "Ростову" будет чрезвычайно сложно удержать позиции в чемпионате — это факт. Если команда Карпина попадет в пятерку — это будет феноменальный результат для "Ростова", - цитирует Генича "РБ Спорт".
"Ростов" ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. В первой части сезона команда Валерия Карпина набрала 35 очков. Ее отрыв от четвертого места, которое занимает "Динамо", составляет шесть очков. На одно очко ростовчан опережает "Спартак", на семь - "Зенит", лидирующий в РПЛ.
В первых матчах после возобновления сезона "Ростов" по итогам двухматчевого противостояния уступил "Уралу" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России (1:1; 1:2). Команда Валерия Карпина продолжит выступление в нижней сетке турнира.
Генич: попадание в пятерку будет феноменальным результатом для "Ростова"
Комментатор Константин Генич оценил перспективы команды во второй части сезона.
Фото: соцсети Константина Генича