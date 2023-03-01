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Защитник ЦСКА Дивеев - о Федотове: от других тренеров ЦСКА его отличает трепетное отношение к каждому футболисту

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о работе с главным тренером "армейцев" Владимиром Федотовым.
Фото: ПФК ЦСКА
"Федотова от других тренеров ЦСКА отличает коммуникация с игроками, трепетное отношение к каждому футболисту. Федотов хочет, чтобы все были вместе. Чтобы не было разделения на группы: молодые, старые, иностранцы, россияне. Если ходим в ресторан, то все вместе. Когда он только пришёл в команду, сказал речь: "У нас нет разделения на защитников, вратарей и так далее. Мы все вместе", - цитирует Дивеева "Чемпионат".

Владимир Федотов возглавил московский ЦСКА в июне 2022 года. По итогам осенней части розыгрыша РПЛ "армейцы" занимают в турнирной таблице 5 место, набрав 29 очков. В их активе восемь побед, пять ничьих и четыре поражения. Под руководством Федотова ЦСКА забил 30 и пропустил 18 мячей в 17 проведенных матчах чемпионата России. На данный момент отставание от идущего на третьей строчке "Ростова" составляет 6 баллов. От "Спартака", расположившегося на 2 месте, 7 балов. А от лидирующего "Зенита" - 13.


Дивеев Федотов ЦСКА РПЛ
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