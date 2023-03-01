Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо
20:00
Крылья СоветовНе начат
П1 1.62X 4.3П2 5.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
22:45
ЭвертонНе начат
П1 1.34X 5.2П2 10
Ливерпуль
23:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.54X 4.4П2 6.2

Кубок Испании

Новости
Осасуна
23:00
АтлетикНе начат
П1 3X 3.05П2 2.6
Реклама лига ставок Сделать ставку

Ульяновский губернатор Русских: считаю делом чести найти и наказать человека, бросившего банан на поле

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал расисткой выходкой инцидент с бросанием банана в сторону бразильского хавбека "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Волга"
– К сожалению, событие было омрачено расистской выходкой одного из зрителей. Считаю делом чести правоохранительных органов и региональной власти, настоящих болельщиков "Волги" найти и наказать человека, бросившего банан на поле во время матча с "Зенитом", – приводит РИА "Новости" слова Русских, сказанные на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области.

Напомним, ситуация произошла на 91-й минуте матча 1/4 финала Кубка России на стадионе "Труд" между "Волгой" и "Зенитом" (0:3). С трибуны в сторону бразильца прилетел желтый плод. Сам футболист в это время направлялся на скамейку питерской команды во время замены.

Позднее правоохранительным органам удалось составить фоторобот предполагаемого хулигана на основании записи камер видеонаблюдения стадиона "Труд". В пятницу, 3 марта, представители "Волги" и "Зенита" примут участие в заседании КДК РФС, посвященном рассмотрению инцидента.


Волга Ул Зенит Вендел Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Фабрицио Романо: "Ливерпуль", "Реал" и "Ман Сити" – фавориты в борьбе за Беллингема
Diet Chef: Фанаты "Челси" – самые пьющие в АПЛ
Быстров – о судействе дерби между "Спартаком" и "Локо": Тикнизян сам "насрал" в том эпизоде. Иванов отсудил идеально 1
Мостовой – о словах Дзюбы про легионеров "Зенита": он же ничего не выдумал. "Зенит" за счет этого и выигрывает 1
Малафеев: у Дзюбы все виноваты, кроме него самого. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра
Официально: Мигел Силвейра – новичок "Сочи"
Ульяновский губернатор Русских: считаю делом чести найти и наказать человека, бросившего банан на поле 2
Дивеев: я не свыкся с тем, что нас забанили в Европе. Задаюсь вопросом, почему жизнь и футбол так несправедливы 2
Дзюба: я горжусь, что я воспитанник "Спартака"! Как я могу отрекаться от этого? За что меня можно не любить? 11
Корниленко: Пиняеву в "Локомотиве" надо думать своей головой, а не учиться чему-то у Дзюбы 2
Барриос - о дисквалификации за драку в матче со "Спартаком": конечно же, всем очевидно, в чем это решение не совсем справедливо 5
Корниленко: пусть Писарский празднует голы, как ему нравится
Дзюба: возвращение в "Зенит"? Я не бразилец, и паспорт менять не собираюсь. "Спартак"? Зачем будоражить людей?
Дивеев: я очень хочу в Европу. Честно скажу, что готов там играть 2
Bild: полузащитник "Ливерпуля" Кейта не планирует продлевать контракт с клубом и хочет вернуться в Бундеслигу