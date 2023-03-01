– К сожалению, событие было омрачено расистской выходкой одного из зрителей. Считаю делом чести правоохранительных органов и региональной власти, настоящих болельщиков "Волги" найти и наказать человека, бросившего банан на поле во время матча с "Зенитом", – приводит РИА "Новости" слова Русских, сказанные на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области.
Напомним, ситуация произошла на 91-й минуте матча 1/4 финала Кубка России на стадионе "Труд" между "Волгой" и "Зенитом" (0:3). С трибуны в сторону бразильца прилетел желтый плод. Сам футболист в это время направлялся на скамейку питерской команды во время замены.
Позднее правоохранительным органам удалось составить фоторобот предполагаемого хулигана на основании записи камер видеонаблюдения стадиона "Труд". В пятницу, 3 марта, представители "Волги" и "Зенита" примут участие в заседании КДК РФС, посвященном рассмотрению инцидента.
Ульяновский губернатор Русских: считаю делом чести найти и наказать человека, бросившего банан на поле
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал расисткой выходкой инцидент с бросанием банана в сторону бразильского хавбека "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Волга"