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Дивеев: мне батя позвонил как-то, рассказал про интерес "Зенита". Я хочу остаться в ЦСКА

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил о желании продлить контракт с "армейцами" по окончании сезона, несмотря на интерес со стороны "Зенита".
Фото: ПФК ЦСКА
– О ситуации с моим новым контрактом с ЦСКА знают только Роман Юрьевич Бабаев и мой агент. Я хочу остаться в ЦСКА. Для меня самое важное – успешно его продлить и больше об этом не думать. Главное – играть. Интерес "Зенита"? Мне батя позвонил как-то, рассказал про это, но я не в курсе, – цитирует Дивеева "Чемпионат".

Дивеев перешел из "Уфы" в ЦСКА перед сезоном-2018/19 и с тех пор неизменно защищает красно-синие цвета. Соглашение между "армейцами" и 23-летним футболистом сборной России заканчивается летом 2024 года. В двенадцати встречах за ЦСКА в чемпионате и Кубке страны этого сезона он отметился голом и результативной передачей.

Перед рестартом второй части РПЛ команда Владимира Федотова делит с московским "Динамо" четвертую строчку в таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" достигает 13 очков.


ЦСКА Зенит Дивеев
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