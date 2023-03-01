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Президент "Оренбурга": в клуб не поступали предложения по Гойковичу

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался по поводу будущего боснийского футболиста команды Ренато Гойковича.
Фото: ФК "Оренбург"
- В клубе по Гойковичу никаких предложений нет. У Ренато действующий контракт, в соответствии с которым мы продолжаем работать, - приводит комментарий функционера "РБ Спорт".

27-летний центральный защитник из Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович пополнил состав "Оренбурга" в сентябре 2020 года. С того момента босниец провел 67 поединков за оренбургский коллектив, в которых сумел отметиться 7 мячами и 4 ассистами. В текущем сезоне у Ренато 3 голевые передачи в 16 встречах за команду Марцела Лички. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Гойковича заинтересован московский ЦСКА. Контракт защитника с "Оренбургом" рассчитан до конца июня 2023 года.


Оренбург ЦСКА Гойкович
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