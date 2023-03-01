- За чемпионство такой бандой поборемся? Почему нет? Вдруг у "Зенита" начнется неудачная серия. На самом деле, их гегемония — плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать. А мне, как воспитаннику, даже в пять раз приятнее, - приводит мнение Прохина Sport24.
"Зенит" с приходом российского наставника Сергей Семака уже четыре года подряд побеждает в чемпионате России досрочно. В сезоне 2018/2019 петербуржский коллектив опередил "Краснодар" и "Локомотив", занимающих 2 и 3 места, на 8 очков. В следующим розыгрыше российского первенства петербуржцы опередили "железнодорожников", ставших серебряными призерами, уже на 15 баллов. В сезоне 2020/2021 сине-бело-голубые набрали 65 очков и опередили "Спартак", расположившийся на строчку ниже, на 8 баллов. В предыдущем сезоне "Зенит" на 9 очков опередил вице-чемпионов "Сочи". В этом розыгрыше чемпионата России команда Сергея Семака также уверенно лидирует, набрав после 17 туров 42 очка и опережая "Спартак" на 6 баллов.
Игрок "Ростова" Прохин: гегемония "Зенита" - плюс для российского футбола
Защитник "Ростова" Данила Прохин высказался по поводу победной серии "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"