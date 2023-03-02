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Федун: "Спартак" - "Урал" - интересная пара. Сегодня заехал к ребятам по старой памяти на тренировку

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Бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун сообщил, что посетил тренировку команды.
ТАСС
- Интересная пара "Спартак" — "Урал", в субботу посмотрим репетицию. Сегодня заехал к ребятам по старой памяти на тренировку. Все настроены очень решительно, команда хорошо готова. Так, что ребятам удачи, все будет хорошо!

Напомним, Леонид Федун долгое время являлся владельцем московского "Спартака", однако продал 100% акций клуба летом 2022 года российской нефтедобывающей компании "Лукойл". Несмотря на данное обстоятельство, экс-владелец продолжает посещать матчи команды и активно поддерживать красно-белых. "Спартак" и "Урал" встретятся в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Источник: "Матч ТВ"


Кубок России Спартак Федун Урал
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