- Если честно, разницы, кто окажется нашим соперником по Кубку России не было. Раз досталось "Динамо", значит будем готовится к "Динамо". Но перед этим у нас еще две игры чемпионата — с "Пари НН" и "Химками".
Напомним, жеребьевка второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России состоялась сегодня, 2 марта. Соперником "Зенита", который ранее обыграл ульяновскую "Волгу" на первом этапе данной стадии, стало московское "Динамо". Матч между соперниками пройдет в Санкт-Петербурге, так как бело-голубые ранее вылетели из розыгрыша Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии самарским "Крыльям Советов".
Источник: "Матч ТВ"
Сергеев: если честно, разницы, кто окажется соперником "Зенита" по Кубку России не было
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев заявил, что петербуржцам было неважно, кто именно станет их соперником в Кубке России.
ФК "Зенит"