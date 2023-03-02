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Сергеев: если честно, разницы, кто окажется соперником "Зенита" по Кубку России не было

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Нападающий "Зенита" Иван Сергеев заявил, что петербуржцам было неважно, кто именно станет их соперником в Кубке России.
ФК "Зенит"
- Если честно, разницы, кто окажется нашим соперником по Кубку России не было. Раз досталось "Динамо", значит будем готовится к "Динамо". Но перед этим у нас еще две игры чемпионата — с "Пари НН" и "Химками".

Напомним, жеребьевка второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России состоялась сегодня, 2 марта. Соперником "Зенита", который ранее обыграл ульяновскую "Волгу" на первом этапе данной стадии, стало московское "Динамо". Матч между соперниками пройдет в Санкт-Петербурге, так как бело-голубые ранее вылетели из розыгрыша Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии самарским "Крыльям Советов".

Источник: "Матч ТВ"


Кубок России Сергеев Зенит Динамо
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