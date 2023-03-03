"Урал" в последние годы традиционно удачно играет против "Спартака", но красно-белые уже совсем другие, чем были раньше - это заметно по матчам с "Локомотивом". "Спартак" находится в хорошей кондиции, поэтому "Уралу" будет непросто. У красно-белых хорошие шансы дойти до финала", - цитирует Бояринцева "РБ Спорт".
Вчера, 2 марта, в ходе жеребьевки стало известно, что соперником "Спартака" по 1/2 Пути РПЛ Кубка России станет екатеринбургский "Урал". Первый матч полуфинала пройдет с 14 по 16 марта в Москве на "Открытие Банк Арена". Ответная встреча состоится в один из дней с 4 по 6 апреля в Екатеринбурге. Победитель пары выйдет в финал верхней сетки плей-офф, а проигравший в ходе этого двухматчевого противостояния отправится в нижнюю сетку (Путь регионов).
Бояринцев - о Кубке России: у "Спартака" хорошие шансы дойти до финала
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: Чемпионат.com