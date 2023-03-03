"Я не знал Галицкого раньше, но перед переходом в "Краснодар" я много спрашивал о нем - все говорили, что это отличный человек. Мы общались с ним один раз, он произвел на меня огромное впечатление. Думаю, что Галицкий - лучший футбольный президент в России, он многое делает. Очень приятно было с ним пообщаться", - цитирует Боржеса "РБ Спорт".
"Краснодар" объявил о подписании контракта с хавбеком Кади Боржесом в середине января этого года. С 26-летним бразильцем заключено соглашение до конца сезона 2025/26, сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Последним клубом полузащитника был азербайджанский "Карабах", в составе которого он в прошлом сезоне выиграл чемпионат и кубок страны. Также Боржес с 11 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана.
Новичок "Краснодара" Боржес: Галицкий - лучший футбольный президент в России
Бразильский полузащитник "Краснодара" Кади Боржес рассказал, что думает о президенте команды Сергее Галицком.
Фото: ФК "Краснодар"