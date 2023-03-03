Напомним, ранее стало известно, что бывшая девушка Педриньо обвиняет футболиста в домашнем насилии. По информации источника, сейчас клуб оценивает ситуацию. Существует вероятность, что арендное соглашение будет расторгнуто и игрок вернется в "Локомотив".
Педриньо перешел в "Локомотив" в сентябре прошлого года. Бразилец провел всего 9 матчей за российский клуб, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей, после чего перебрался в аренду в "Сан-Паулу". Контракт Педриньо с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Источник: Ge Globo
Ge Globo: "Сан-Паулу" до конца недели примет решение по будущему Педриньо. Его обвиняют в домашнем насилии
Полузащитник "Локомотива" Педриньо, арендованный "Сан-Паулу", может покинуть бразильский клуб из-за скандала.
Фото: ФК "Локомотив"