Напомним, ранее агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Миранчука, заявил, что игрок хотел бы перейти в Европу после завершения его контракта с "Локомотивом".
"Поддерживаю желание Антона попробовать свои силы в Европе. Ему подошел бы испанский чемпионат или итальянский, где играет Алексей. Конечно, очень бы хотелось увидеть снова в одной команде Лешу и Антона. Но понятно, что вероятность крайне мала. А так, Антону по силам заиграть в Европе, его время пришло", - приводит слова Воронкова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Антон Миранчук провел за "Локомотив" 21 матч в РПЛ и Кубке России, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. В понедельник, 27 февраля, Миранчук оформил дубль в ворота "Спартака" в матче четвертьфинала Кубка России (2:4). Срок его контракта с "Локомотивом" рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона в 5 млн евро.
Первый тренер Миранчука: Антону по силам заиграть в Европе, его время пришло
Первый тренер Антона Миранчука Александр Воронков отреагировал на намерение игрока перебраться в Европу.
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