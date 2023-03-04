- Не знаю, когда вернусь на поле. Только время покажет. – приводит комментарий Мозеса "Чемпионат".
Правый полузащитник из Нигерии Виктор Мозес, которому в декабре исполнилось 32 года, в текущем сезоне принял участие в 4 поединках за "Спартак", в которых сумел отметиться 2 точными попаданиями. В матче 4-го тура против "Урала" (2:0) футболист получил тяжелую травму и больше не принимал участия в играх. Мозес, пополнивший стан коллектива из Москвы в октябре 2020 года, сыграл за москвичей 48 встреч в рамках РПЛ. В активе Виктора 8+5 по системе гол плюс пас. Контракт нигерийца со "Спартаком" рассчитан до конца июня 2024 года.
Мозес: не знаю, когда вернусь на поле
Нигерийский футболист "Спартака" Виктор Мозес высказался по поводу своего возвращения на футбольное поле.
Фото: "Чемпионат"