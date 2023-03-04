- Дзюба использовал две детские ошибки игроков "Ростова". Осипенко почему-то побежал на лицевую линию, потом Дзюба на лёгком аллюре бежал с центра поля, а мяч не выбили. В третьем голе здорово дотянулся. - высказал свое мнение Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Российский центрфорвард Артем Дзюба в матче против "Ростова" Валерия Карпина сумел оформить свои 1-е голевое действие за "Локомотив", куда он перебрался в феврале 2022 года, сделав хет-трик. Чтобы забить первые голы за столичный коллектив Артему понадобилось всего 3 матча. Ранее форвард вместе с командой участвовал в кубковом противостоянии против "Спартака" (0:1, 2:4) в рамках Пути РПЛ. Отметим, что свой последний гол в РПЛ россиянин забивал еще за "Зенит" в сезоне 2021/2022 в ворота "Урала" (3:1) в апреле 2021 года, а свой последний хет-трик – в ворота "Нижнего Новгорода" (5:1) в ноябре 2021 года. Это уже 4-й гол лучшего голеадора в истории сборной России в этом сезоне. Ранее он поражал ворота "Фенербахче" (2:3) за "Адану Демирспор" в матче чемпионата Турции.
Аршавин – о хет-трике Дзюбы: Артем использовал детские ошибки игроков "Ростова"
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу трех голов форварда "Локомотива" Артема Дзюбы в ворота "Ростова" (3:1).
Фото: " Чемпонат"