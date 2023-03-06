- Диего Лаксальт на восстановлении, у него травма. Я так понимаю, восстановление займет шесть-восемь недель с момента травмы.
Напомним, Диего Лаксальт получил тяжелую травму в середине февраля этого года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что уругвайский защитник пропустит из-за повреждения несколько месяцев. В текущем сезоне футболист сыграл за бело-голубых 12 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.
Источник: "ТАСС"
Гендиректор "Динамо": восстановление Лаксальта займет шесть-восемь недель с момента травмы
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о сроках восстановления уругвайского защитника москвичей Диего Лаксальта.
ФК "Динамо"