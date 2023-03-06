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Защитник "Урала" Эммерсон: ничью со "Спартаком" в Москве нужно отмечать

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Центральный защитник "Урала" Эммерсон поделился мыслями по поводу результата матча против "Спартака" (2:2) в 18-м туре РПЛ.
Фото: " Чемпионат"
- Мы полностью довольны игрой: нам удалось реализовать свои моменты. Нужно учитывать уровень соперника — «Спартак» мог и больше забивать. Но ничью со «Спартаком» в Москве нужно отмечать. Это был равный футбол. Итоговая ничья — закономерный результат для обеих команд, - приводит комментарий Эмерсона "Чемпионат".

"Урал" гостил в Москве в рамках 18-го тура РПЛ, где его соперником был "Спартак" Гильермо Абаскаля, находящийся на 2-й строчке. 90 минут поединка закончились со счетом 2:2. За екатеринбургский коллектив голами отметились голландский нападающий Рай Влут и румынский атакующий полузащитник Эрик Бикфалви. У москвичей дважды поразил ворота соперника российский хавбек Руслан Литвинов. На 86-й минуте "Спартак" усилиями Александра Соболева отправил 3-й мяч в сетку ворот гостей, но главный судья мяч не засчитал.27-летний центральный защитник Эммерсон провел за "Урал" все 90 минут против "Спартака". Всего на счету игрока 23 матча за "шмелей", в которых он отметился 1 голом и 1 ассистом.


Эмерсон Спартак Урал
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