– Даже онкобольные дети, для которых жизненно важно иметь цель и желание бороться. Кто-то из мальчишек, кому нельзя было покидать больницу, получали автографы и видеопожелания игроков, ставили себе цель выздороветь, чтобы прийти на стадион и вывести за руку на поле любимого футболиста.
Таких историй очень много. Я не представляю, как после введения Fan ID будут приезжать дети из детских домов и приютов. Кто будет оформлять за них паспорт болельщика? Есть ответ на этот вопрос у авторов законопроекта? – цитирует Салихову Metaratings.
Сегодня стало известно, что КПРФ выступила с предложением к фракции "Единая Россия" выйти в Госдуму с совместной инициативой о частичной отмене Fan ID. Коммунисты предложили применять паспорта болельщиков только для допуска зрителей на трибуны на международные турниры. При этом для внутренних соревнований, включая чемпионат и Кубок России, фракция предлагает снять любые ограничения и осуществлять пропуск без удостоверяющих документов.
Напомним, накануне первым с инициативой об отмене Fan ID выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он рассказал, что в ближайшее время направит конструктивное предложение главе правительства Михаилу Мишустину. Причинами послужили антирекорды посещаемости домашних матчей РПЛ после внедрения Fan ID. Так, игра между "Спартаком" и "Уралом" на "Открытие Банк Арене" собрала всего 4500 зрителей.
Зарема Салихова: как дети из детских домов будут приезжать на матчи? Кто им оформит Fan ID?
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, подвергла критике законопроект о введении паспортов болельщиков для допуска на матчи РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"