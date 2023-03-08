- Конечно, терять очки очень неприятно, но не вижу смысла говорить сейчас о чемпионстве, о гонке. Шансы, наверное, есть всегда, впереди еще много игр. Но нет смысла сейчас рассуждать об этом. Будем идти постепенно, стараясь побеждать в каждом матче.
Напомним, "Спартак", занимающий второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками после 18 сыгранных матчей, не смог обыграть в 18-м туре екатеринбургский "Урал" на домашнем поле. Соперники сыграли вничью 2:2. Встреча сопровождалась громким судейским скандалом из-за решения главного арбитра матча Виталия Мешкова не засчитывать гол красно-белых на последних минутах. После игры с "Уралом" "Спартак" отстал от "Зенита" на восемь очков.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Спартака" Маслов: терять очки очень неприятно, но шансы на чемпионство, наверное, есть всегда
Защитник "Спартака" Павел Маслов порассуждал о шансах команды на чемпионство в текущем сезоне после потери очков в последней игре.
ФК "Спартак"