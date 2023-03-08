Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
23:00
ПСЖНе начат
П1 1.75X 4.7П2 4.3
Тоттенхэм
23:00
МиланНе начат
П1 1.86X 3.7П2 4.7
Реклама лига ставок Сделать ставку

"Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле". Агент игрока - о сезоне бразильца в "Зените"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего "Зенита" Малкома, высоко оценил выступления бразильца в текущем сезоне.
ФК "Зенит"
- Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству.

Малком, выступающий за "Зенит" с 2019 года, проводит один из лучших своих сезонов за санкт-петербургскую команду. Сейчас бразильский нападающий является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, на его счету 14 забитых мячей, как и у форвардов "Крыльев Советов" и "Спартака" Владимира Писарского и Квинси Промеса. Зимой поступала информация о том, что Малкомом интересуется французский "ПСЖ".

Источник: "РБ Спорт"


Малком Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Балахнин: в РПЛ есть "Зенит" и есть группа команд, которые борются за места со 2-е по 6-е
Пресс-служба "Ганновера": Ондуа получает мало игрового времени только по спортивными причинами
Непомнящий: после матча с "Уралом" у "Спартака" почти не осталось шансов догнать "Зенит"
Член СД "Динамо" Гафин: рассчитываем, что во второй части сезона увидим Гагнидзе в составе и он покажет, на что способен 2
Агент: может ли Дркушич перейти в "Зенит"? Никто не знает, что произойдет в будущем
La Gazzetta dello Sport: Тухель будет интересен "Интеру" в случае неудачи Индзаги и "Роме", если Моуринью уйдет
Судья Карасев: я за открытость. Я бы с удовольствием объяснил какие-то моменты 1
Коман: все знают, как я люблю "ПСЖ", но я сделаю всё, чтобы "Бавария" прошла дальше
Радченко: Салихову стали забывать. Вот она и напоминает о себе высказываниями про "Зенит" 8
Экс-игрок "Спартака" Пуцко: Дзюба хорошо влияет на коллектив, создаёт атмосферу 2
Зиньковский: не знаю, самый ли это сильный по составу "Спартак" за последние годы, но конкуренция большая 3
Канчельскис: Пиняев - талант, ему нужно бежать в Европу. Тут его убьют деньгами
Ещенко - о матчах с Ираном и Ираком: они очень важны для нас. Это очень необходимо для всего российского футбола
"Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле". Агент игрока - о сезоне бразильца в "Зените"
Радимов: в сборную России должны вызываться лучшие на текущий момент, а Дзюба подтвердил свою форму и мотивацию 3