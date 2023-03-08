- Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству.
Малком, выступающий за "Зенит" с 2019 года, проводит один из лучших своих сезонов за санкт-петербургскую команду. Сейчас бразильский нападающий является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, на его счету 14 забитых мячей, как и у форвардов "Крыльев Советов" и "Спартака" Владимира Писарского и Квинси Промеса. Зимой поступала информация о том, что Малкомом интересуется французский "ПСЖ".
Источник: "РБ Спорт"
"Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле". Агент игрока - о сезоне бразильца в "Зените"
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего "Зенита" Малкома, высоко оценил выступления бразильца в текущем сезоне.
ФК "Зенит"