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Член СД "Динамо" Гафин: рассчитываем, что во второй части сезона увидим Гагнидзе в составе и он покажет, на что способен

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Член Совета Директоров "Динамо" Дмитрий Гафин поделился мыслями по поводу возвращения в состав грузинского футболиста Луки Гагнидзе.
Фото: ФК "Динамо"
- Лука восстановился после травмы еще в ноябре, он тренируется, прошел зимнюю подготовку с командой. Мы довольны тем, как он сыграл в кубковом матче с "Крыльями Советов". Рассчитываем, что на этом отрезке, во второй части сезона, мы увидим Гагнидзе в составе и он покажет, на что способен, - приводит комментарий Гафина "РБ Спорт".

20-летний грузин Лука Гагнидзе, играющий на позиции центрального хавбека, пополнил состав "Динамо" летом 2021 года и сразу же был отправлен в аренду в "Урал", из которой вернулся в состав столичного коллектива в марте 2022 года. После чего в этом же месяце был отдан также в аренду польскому "Ракуву". Полноценно игроком москвичей Гагнидзе стал только летом прошлого года. Всего в РПЛ грузин принял участие в 21 поединке, в которых сумел отметиться 2 результативными пасами. В этом сезоне на счету Луки 15 игр за "Динамо" – 10 в РПЛ и 5 в Кубке России. Также на счету Гагнидзе 4 игры за национальную команду Грузии.


Гагнидзе Динамо Гафин
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