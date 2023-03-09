Писарский – о словах про заслуженные зарплаты футболистов: знаю, как тяжело было попасть в команду, где хорошо платят

– Я всегда был согласен с тем, что учителя, врачи, шахтеры и люди многих других профессий работают за несправедливо маленькие зарплаты. Но люди не учли, что меня спросили только про футболистов, а не про всех. Я хотел донести, что людям, которые попали в РПЛ, в частности мне, так тяжело это далось. Я имею право сравнить, потому что другую жизнь видел до этого.
Я знаю, как зарабатывать 20, 30 тысяч в месяц и как они тяжело достаются. Что такое упорный труд, что такое работа с 8 до 18 с перетаскиванием тяжестей в пыли, грязи, что такое не спать ночью 3-4 дня в неделю. Поэтому меня за это цеплять не стоит. Я знаю, как тяжело мне было попасть в команду, где хорошо платят. Но я не говорю, что справедливо мало получают учителя, врачи, шахтеры и все остальные. Я тоже подписываюсь, что они получают несправедливо маленькие зарплаты. Но я на это никак повлиять не могу, – приводит слова Писарского Metaratings.
Напомним, во время зимней паузы футболист сборной России сменил фамилию. Болельщики "Оренбурга" запомнят Писарского под фамилией Сычевой. Его новый одноклубник – вратарь Евгений Фролов – отправил Владимира "на завод или шахту", чтобы он понял, насколько тяжело достаются деньги простому рабочему классу.
Новичок "Крыльев Советов" Владимир Писарский возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России. На счету 27-летнего нападающего, который зимой перебрался в Самару из "Оренбурга", уже четырнадцать голов в РПЛ. Такое же число забитых мячей у хавбека "Зенита" Малкома и форварда "Спартака" Квинси Промеса. Однако натурализованный бразилец и нидерландец чаще Писарского забивали с 11-метровой отметки.
По итогам восемнадцати сыгранных туров "Крылья Советов" располагаются на 11-м месте в таблице чемпионата России. Поволжская команда набрала 20 очков. Запас перед зоной стыковых матчей составляет четыре балла. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина 12 марта на выезде встретятся со столичным ЦСКА.
Писарский – о словах про заслуженные зарплаты футболистов: знаю, как тяжело было попасть в команду, где хорошо платят
Новичок "Крыльев Советов" Владимир Писарский объяснил свои слова про заслуженно высокие зарплаты футболистов.
Фото: ФК "Крылья Советов"