"Самый лучший в нынешнем "Спартаке" Квинси Промес. Он в такой же хорошей форме, что и восемь лет назад. Думаю, что несмотря на возраст он способен показывать многое на поле. Также я бы отметил Романа Зобнина, который основной на своей позиции в "Спартаке" и игрок сборной России. У красно-белых есть много перспективных футболистов, но даже при этом условии конкурировать с "Зенитом" сложно. Команда из Питера сейчас очень сильна", - цитирует Озбилиза Sport24.
Квинси Промес вернулся в российский чемпионат в феврале 2021 года. До этого он уже выступал за "Спартак" с 2014-го по 2018-й годы. В этом сезоне на счету нидерландского форварда 26 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, 18 забитых голов и 9 результативных передач. Всего за московскую команду Промес сыграл 203 матча, в которых отличился 99 забитыми мячами и 50 раз ассистировал партнерам. На данный момент "Спартак" с 37 баллами в 18 сыгранных встречах занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Зенита" за 12 туров до окончания чемпионата на 8 очков.
Озбилиз: Промес - лучший в "Спартаке". Он в такой же хорошей форме, что и 8 лет назад
Экс-полузащитник "Спартака" Араc Озбилиз назвал Квинси Промеса лучшим игроком московского клуба.
Фото: РПЛ