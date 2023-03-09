- Я давно выражаю симпатию этому молодому футболисту. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал, оброс мясом и стал лидером "Локомотива". Думаю, в будущем он может уехать в европейский топ-клуб. Пиняев — незаурядный игрок, - приводит мнение Сычева Sport24.
Российский атакующий полузащитник Сергей Пиняев, которому в ноябре прошлого года исполнилось 18 лет, в зимнее межсезонье сменил команду, перебравшись из Самары в Москву. Теперь россиянин защищает цвета "Локомотива". На данный момент на счету воспитанника школы "Чертаново" 3 встречи за столичный клуб, в которых он не отметился голевыми действиями. В осенней части сезона Пиняев провел 15 встреч за "Крылья Советов", в которых сумел четырежды поразить ворота соперников, а также отдать 3 результативных паса. Всего за самарский коллектив Сергей сыграл 45 матчей, в которых набрал 8+6 по системе гол плюс пас.
Сычев: Пиняев - незаурядный игрок. В будущем он может уехать в европейский топ-клуб
Экс-форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев поделился мыслями по поводу перспектив российского футболиста Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"